Calcio C, Cesena senza Shpendi e Donnarumma in casa del Pineto

Il Cesena domani torna in campo (ore 18.30) in casa del Pineto a Pescara con due defezioni pesanti. “O vinci o impari. Cesena-Sestri deve insegnarci tanto e per questo mi aspetto una grande partita domani contro il Pineto”. Così Mimmo Toscano prima di salire sul pullman per Pescara, dove non hanno trovato posto Cristian Shpendi (“gli esami sono tutti negativi, ma lui sente ancora un fastidio e non rischiamo”) e neppure Daniele Donnarumma, annunciato dal Cesena in gruppo da inizio settimana e invece ancora fuori (“ha provato martedì scorso, ma non è al top e ha proseguito con sedute individuali, pur forzando”, ha spiegato Toscano). Due parole sul Pineto: “Hanno entusiasmo, sono imbattuti in casa, prendono pochi gol e davanti sono davvero forti”.