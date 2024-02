Calcio C, Cesena salta subito la “referee cam” al Manuzzi?

Secondo Tuttosport oggi in edicola, la Ifab (International Football Association Board) ha stoppato l’iniziativa della referee cam che era stata annunciata mercoledì dalla Lega Pro. Ci sarebbero infatti da chiarire alcuni aspetti, non soltanto tecnici, e dunque domenica in occasione di Cesena-Pineto non dovrebbe esserci l’esordio della telecamera dell’arbitro. Da capire se la novità potrà comunque essere introdotta, almeno per quanto riguarda determinate fasi del match. In giornata si attendono comunicazioni da parte della Lega Pro.