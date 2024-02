Calcio C, Cesena, riecco Corazza-gol: “Felice di avere aiutato la squadra”

Corazza bomber ritrovato e il Cesena infila la settima vittoria di fila. Il centravanti ha sbloccato il risultato nel 2-0 al Pineto: “Sono contento di avere aiutato la squadra con il mio gol. L’espulsione di Tonti? Su una palla in profondità ero in vantaggio e ho toccato di testa, il portiere mi ha travolto. Espulsione giusta. La mia ammonizione? Non capisco come l’arbitro abbia giudicato simulazione su un contrasto. Abbiamo messo un punto esclamativo su questa giornata in cui la Torres aveva accorciato.

Sono uscito per un affaticamento da valutare in settimana”.