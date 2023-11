Calcio C, Cesena-Lucchese: i toscani hanno pensato al ricorso per Shpendi, poi hanno desistito

Ieri mattina un quotidiano sportivo ha scritto che la Lucchese avrebbe presentato ricorso per la presenza in campo di Cristian Shpendi nella partita dell’Orogel Stadium. Una mezza verità. Nel senso che la proprietà ha pensato per davvero di presentare un preannuncio di reclamo all’arbitro (e forse lo ha anche fatto, ma non ci sono certezze) ma poi ha desistito e nella giornata di ieri dalla sede del club toscano è stato detto a più riprese che il ricorso non sarà depositato. Se quanto detto corrisponde a verità, oggi, quando il giudice sportivo diramerà il suo comunicato, al fianco di Cesena-Lucchese ci sarà scritto 3-0, da risultato maturato sul campo. Se invece dovesse comparire “risultato non omologato” significherà che il preannuncio di reclamo potrebbe diventare ricorso. In ogni caso, il Cesena ha seguito il protocollo fino in fondo e solo nel momento in cui ha avuto in mano la mail con cui la Fshf liberava Shpendi dalla convocazione per Montenegro-Albania in quanto squalificato ha deciso di utilizzare il giocatore. Insomma, ricorso o no della Lucchese, il 3-0 del campo resterà tale.