Calcio C, Cesena, l’operazione-Klinsmann e gli uomini della nuove gerarchie societarie

L’operazione che ha portato Jonathan Klinsmann a Cesena porta la firma di Mike Melby, imprenditore italo-americano (De Luca il cognome materno) che ha fondato la piattaforma FitLab e che si autodefinisce “banchiere d’investimento”. Sui social si dichiara co-proprietario del Cesena Fc, di cui è diventato investitore e socio nel gennaio 2023. Californiano di Newport Beach, è amico e vicino di casa di Jurgen Klinsmann e per questo ha voluto portare a termine l’operazione che ha portato il figlio Jonathan a Cesena. Melby, che si interfaccia spesso con Artico, non ha fatto alcuna pressione: se merita gioca, se non merita può fare anche il terzo. L’importante è che sia messo sotto contratto fino al 30 giugno 2026. E visto che Melby è uno di quelli che mette i soldi... Un altro degli investitori-soci entrati 13 mesi fa che si è fatto coinvolgere alla grande dal Cesena è un famoso avvocato (come i fratelli Aiello) titolare anche della cattedra di diritto (Law) a Georgetown University. Missner era a Cesena per la gara con l’Olbia quando fu lui a rappresentare la società nello scambia-maglie con i dirigenti sardi.

“Avanza” Missner

Jonathan Missner attualmente dirige l’azienda legale Stein, Mitchell, Beato & Missner, di cui è anche socio. Residente a Potomac, nel Maryland, negli ultimi anni ha vinto una causa da quasi 200 milioni di dollari contro il colosso bancario Credit Suisse, accusato di aver nascosto una frode da 2.8 miliardi di dollari. Dove ci sono cause ad alto rischio e impatto, Jonathan Missner risponde presente. Occupandosi di casi complessi a livello internazionale, spesso ha attirato le attenzioni dei principali media americani, come il Washington Post, Forbes, The Hill. Una curiosità: quando Missner venne assunto dalla sua attuale azienda legale, questa non portava il suo nome, bensì quello di un altro avvocato di grido, l’americano di origini italiane Pat Cipollone. Che nel 2020 è stato scelto dall’allora presidente Trump come capo del team legale della Casa Bianca che lo avrebbe difeso dalle accuse di impeachment. Cipollone lasciò quindi l’azienda legale, che passò dall’essere chiamata “Stein, Mitchell, Muse, Cipollone & Beato” a “Stein, Mitchell, Beato & Missner”.

La carriera di Missner affonda le radici in un’istruzione universitaria di primo livello nelle migliori istituzioni di Washington (Johns Hopkins, George Washington University, Georgetown), e prosegue con un’intensa attività a favore delle relazioni Usa-Israele. Missner ha infatti lavorato per oltre 10 anni all’American Israel Public Affairs Committee, centro bipartisan per la promozione dei rapporti tra i due paesi. Durante la sua guida, il centro ha triplicato i ricavi ed è diventato sempre più centrale nella vita politica americana. Oltre al mondo politico, conosce bene quello dell’assistenza sanitaria perché ha seguito direttamente lo sviluppo ed espansione di imprese in questo settore. Infine, dal 2000 è professore a contratto nel dipartimento di Legge di Georgetown.