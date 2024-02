Calcio C, Cesena, Klinsmann junior e movimenti giovani per chiudere il mercato

Da ieri Jonathan Klinsmann è un giocatore del Cesena a tutti gli effetti. Il portiere ha firmato fino al 30 giugno 2026. Un Klinsmann sbarca in Romagna 35 anni dopo il tentativo che il Cesena fece con il padre: non avendo la forza economica di prendere da solo Jurgen dallo Stoccarda, Renato Lucchi provò a fare l’operazione insieme all’Inter. Ma non si trovò l’intesa e il Cesena dirottò su Holmqvist. L’idea Klinsmann lanciata dal Cesena venne messa in pratica l’anno dopo dall’Inter, che acquistò l’attaccante dallo Stoccarda e lo tenne per tre stagioni. Jonathan Klinsmann si è già allenato con i nuovi compagni e sa di partire come terzo portiere dietro Pisseri e Siano. Ha scelto la maglia numero 33 e sarà presentato questa mattina.

Fermana, attacco tutto nuovo

La Fermana ha chiuso il mercato prendendo due attaccanti di categoria che ben si sposano tra loro come il centravanti Lorenzo Sorrentino, che ha vestito la maglia del Cesena nella stagione 2020-2021 realizzando due gol (uno in Fermana-Cesena 2-1) in 16 partite, e Giuseppe Giovinco, visto in Romagna con Ravenna e Imolese. Arriveranno oggi nelle Marche e domani a Cesena dovrebbero partire dalla panchina.

Primavera, un arrivo...

Oltre a Klinsmann va segnalato un arrivo in Primavera. Dal Monza sbarca il centrocampista classe 2005 Lorenzo Arpino, che in questa stagione è stato schierato 7 volte (per 86 minuti totali) nel campionato di Primavera 1.

...e quattro partenze

Quattro i giocatori che hanno lasciato, tutti con la formula del prestito, la Primavera bianconera: il centrocampista Massimo Brigidi (2006, 4 presenze) va in Serie D al Fossombrone e domenica debutterà in Romagna, a Riccione; il centrocampista Riccardo Venturelli (2005, mai utilizzato) è approdato al Russi in Eccellenza; l’attaccante esterno Andrea Maroncelli (2006, una presenza) si è accasato alla Savignanese in Eccellenza; Sotiri Papa (2006, 4 presenze) chiuderà la stagione in Primavera 3 nel Rimini.