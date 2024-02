Calcio C, Cesena: il figlio d’arte Klinsmann firma fino al 30 giugno 2026

Adesso è ufficiale: Jonathan Klinsmann si è unito al Cesena fino al 30 giugno 2026. Il portiere, figlio del Ct della Corea del Sud ed ex centravanti della nazionale tedesca e dell’Inter, era già in Romagna da poco meno di un mese in attesa del via libera della Fifa, che è arrivato oggi.

Ecco il comunicato del Cesena Fc: “Il Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo il dirittto alle prestazioni sportive di Jonathan Klinsmann. Il portiere classe 1997 ha firmato un contratto col club bianconero fino al 30 giugno 2026 ed indosserà la maglia numero 33. Cresciuto nella University California Berkeley, si è poi trasferito all’Hertha Berlino nel 2017. Col club della capitale ha esordito in Europa League il 7 dicembre 2017 contro l’ Östersund. Nel 2020 è passato ai Los Angeles Galaxy giocando la sua prima partita in MLS il 15 ottobre 2020 contro San Josè. Ha fatto parte delle nazionali giovanili statunitensi dall’Under 18 fino all’Under 23 giocando complessivamente 32 partite; inoltre nel novembre del 2018 ha ricevuto la prima chiamata della nazionale maggiore, andando in panchina contro Inghilterra e Italia. Jonathan Klinsmann verrà presentato domani nella sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, dopo la conferenza di Toscano”.