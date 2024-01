Calcio C, Cesena: firma di Klinsmann in arrivo, Pierozzi e Ogunseye dovrebbero restare

E’ attesa in giornata la firma di Jonathan Klinsmann sul contratto che lo legherà al Cesena fino al 30 giugno 2026. Il portiere, già in Romagna da un paio di settimane, si metterà poi a disposizione di Toscano. Sarà il terzo portiere.

Salvo colpi di scena inattesi, questo sarà l’ultimo movimento del Cesena sul mercato di gennaio. Il giocatore che Artico aveva individuato come possibile sostituto di Ogunseye (non nel ruolo, trattandosi di un trequartista puro) è stato infatti tolto dal mercato dal suo club. Quindi Ogunseye resterà. E con lui anche Pierozzi (fosse partito l’esterno di proprietà della Fiorentina, sarebbe arrivato Valente del Palermo), che ha deciso di non muoversi dalla Romagna. Coccolo ha invece richieste, ma a meno di una settimana dalla fine del mercato, vista anche la scarsità a livello numerico di difensori centrali mancini, il Cesena non è intenzionato a farlo partire. Al Cesena è stato offerto Joshua Tenkorang, centrocampista del Lecco, che però non interessa.

Verso Ancona

Intanto a Villa Silvia si lavora in vista della sfida di domenica ad Ancona. Ieri mattina partitella in famiglia, con Ciofi unico assente. Oggi altra seduta mattutina.