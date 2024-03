Calcio C, Cesena: doppia soluzione in attacco verso Carrara

Ultima seduta a Villa Silvia per il Cesena, che ieri ha preparato il difficilissimo turno infrasettimanale di domani sera a Carrara. Questa mattina è in programma la rifinitura, al termine della quale Toscano comunicherà la lista dei convocati che partiranno per il ritiro in terra apuana. Nell’elenco non ci saranno gli infortunati Pieraccini e Corazza e gli squalificati De Rose e Kargbo, mentre tornerà Saber, che dovrebbe partire dalla panchina allo Stadio dei Marmi. Per quanto riguarda l’undici iniziale anti Carrarese, il primo dubbio riguarda l’attacco, dove ci sono due soluzioni: dentro Ogunseye con Shpendi e Berti trequartisti, oppure largo al gemello nel ruolo di centravanti con un altro trequartista di ruolo alle sue spalle (Chiarello?). A centrocampo dovrebbero vedersi per la prima volta Varone e Francesconi insieme dalla palla al centro, mentre dietro si contendono una maglia Piacentini e Ciofi.

Per quanto riguarda la trasferta di Carrara, a ieri sera erano 171 i biglietti venduti ai tifosi bianconeri, che potranno acquistarli fino a questa sera alle 19.