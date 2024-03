Calcio C, Cesena: Donnarumma si rivedrà a Pesaro, Saber salta tre gare

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Saber in seguito all’infortunio rimediato durante Carrarese-Cesena hanno evidenziato “una lesione di primo grado al flessore della gamba destra: il giocatore ha già iniziato il recupero volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Saber dovrebbe restare fermo tre settimane e si conta di poterlo rimettere in campo il sabato di Pasqua contro il Pescara.

Lunedì sera contro il Gubbio, Toscano dovrà fare a meno anche dello squalificato Ogunseye ma soprattutto degli altri infortunati: Pieraccini, Donnarumma e Corazza. Contrariamente alle previsioni, il più prossimo al rientro sembra essere Corazza, che ha iniziato a correre, mentre a ieri Donnarumma e Pieraccini non avevano ancora messo piede in campo. L’impressione è che Corazza e Donnarumma rientreranno a Pesaro domenica 17, mentre invece per Pieraccini potrebbe servire una settimana in più, con il ritorno in campo a Lucca.

Arbitro

Sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa a dirigere Cesena-Gubbio in programma al Manuzzi lunedì alle ore 20.30. Avrà per assisitenti Marco Croce di Nocera Inferiore ed Emanuele Renzullo di Torre del Greco, con quarto ufficiale Luca Tagliente di Brindisi. Dopo Caldera (il Cesena di Toscano in due anni ha perso 4 gare in trasferta, tre di queste arbitrate da Caldera...), un altro arbitro indigesto al Cavalluccio: all’andata Rinaldi negò due clamorosi rigori in Pineto-Cesena per lo sgambetto di De Santis su Ogunseye e il fallo di mano impossibile da non vedere di Njambe. Al 4° anno nella Can C, Rinaldi in precedenza aveva diretto il Cesena in casa due volte: 2-1 al Pontedera nel 2021-2022 e 3-1 all’Alessandria nella passata stagione. Due i precedenti con il Gubbio: entrambi nel campionato 2021-2022 e in entrambi i casi gli incontro sono terminati 0-0, in casa con la Lucchese e a Pontedera.