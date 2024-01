Calcio C, Cesena, denuncia per il padre di Shpendi: “Chiedo scusa a tutti, sono uscito fuori di testa” VIDEO

E’ scattata la denuncia d’ufficio per Liman “Alex” Shpendi dopo il burrascoso finale di Cesena-Olbia di ieri. Una denuncia scattata in base alla legge 401 sui reati da stadio e invasioni di campo, mentre al momento non ha sporto denuncia il portiere dell’Olbia Filippo Rinaldi per il reato di percosse. Il padre della punta del Cesena questa mattina è stato interrogato in commissariato ed è stato raggiunto dalle telecamere della Rai. Il padre della punta del Cesena è stato ascoltato dopo il tentativo di aggressione di ieri ai danni del numero uno dell’Olbia: “Chiedo scusa a tutti - ha detto all’uscita - a tutta Italia e al Cesena Fc per il mio bruttissimo gesto. So di avere deluso tante persone e chiedo scusa centomila volte. Ho visto mio figlio a terra sanguinante con l’altro giocatore che gli dà una botta da dietro pensando non si fosse fatto nulla... come padre sono uscito fuori di testa, ma assolutamente non ho colpito nessuno”.