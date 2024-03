Il Cesena ha appena diramato la lista dei convocati e, a sorpresa (questa mattina non era stato comunicato da Toscano), è assente anche Daniele Donnarumna. Un’altra assenza pesantissima che si aggiunge a quelle degli infortunati Pieraccini e Corazza e degli squalificati De Rose e Kargbo. Il Cesena ha comunicato che in mattinata Donnarumma ha accusato un risentimento muscolare e non lo si è voluto rischiare. Al suo posto convocato Federico Valentini.