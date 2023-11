Calcio C, Cesena: da valutare le condizioni di Donnarumma

Niente giorno di riposo per il Cesena, rientrato alle 3 di notte dalla lunga trasferta di Pescara e ieri mattina subito in campo a Villa Silvia per cominciare a preparare il derby di Coppa Italia contro il Rimini di domani sera al Manuzzi. Scontato un ampio turnover per Domenico Toscano, che attende a sua volta buone notizie da Donnarumma: l’indurimento muscolare di sabato sera ai flessori preoccupa il mancino di Gragnano, che si sottoporrà ad esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio.