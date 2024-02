Calcio C, Cesena: da Jrl un milione a bimestre per far decollare il club

Il Cesena Fc è nel pieno di un’altra stagione costosa per costruire una squadra di prima fascia, con il salto in Serie B che potrebbe dare una vera svolta a un club che in queste ultime due stagioni in C ha viaggiato ad altissimo livello grazie ad uno sforzo finanziario importante della proprietà americana. Con tutta probabilità il club bianconero chiuderà anche il bilancio della stagione 2023-2024 con una perdita attorno ai 6 milioni, sulla scia di quanto accaduto nel precedente esercizio. Lo si deduce dal deposito del bilancio al 30 giugno 2023, che rileva una perdita dell’esercizio di 6.376.077 euro. Al 30 giugno 2023 Jrl ha rinunciato alla restituzione di finanziamenti infruttiferi, aumentando il patrimonio netto e destinandolo alla copertura delle perdite.

Riguardo alla perdita di esercizio al 30 giugno 2023, la società la ripianerà con l’utilizzo della riserva per copertura perdita, con versamenti per 6.889.451 euro effettuati nel corso della scorsa stagione sportiva. Si propone inoltre di ripianare integralmente la perdita relativa agli esercizi chiusi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 per complessivi 308.569 euro tramite utilizzo della riserva già presente a bilancio e di ripianare parzialmente nella misura di 204.806 euro la perdita relativa all’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 con l’utilizzo della residua riserva per copertura perdite.

Un milione di euro a bimestre

Nel corso dell’assemblea dei soci del 30 settembre 2023 (rispondendo alle osservazioni del sindaco unico del 21 giugno e del 26 settembre 2023) Jrl si è impegnata a coprire le perdite dell’esercizio 2023-2024 e a garantire alla società i flussi finanziari necessari al rispetto delle scadenze di pagamento previste dal budget finanziario. Tutto questo attraverso adeguati e tempestivi versamenti destinati in conto copertura perdita (ovvero in conto finanziamento soci di natura postergata da destinare a copertura delle perdite di esercizio in sede di approvazione del bilancio) di almeno un milione di euro a bimestre, fatti salvi eventuali ulteriori versamenti che si rendessero necessari sulla base dell’andamento finanziario della gestione. In questo modo viene garantita la continuità aziendale non legata ai ricavi, ma alla capacità dei soci di coprire le perdite. Versamenti da almeno un milione di euro a bimestre portano un totale di almeno 6 milioni di euro di immissioni nell’arco di questa stagione sportiva.

I costi della rosa

Oltre alla conferma dello staff tecnico, la rosa dei giocatori nella sua architrave è rimasta in buona parte invariata rispetto alla stagione 2022-2023, con i costi degli ingaggi che fondamentalmente rimangono gli stessi e i ricavi senza sbalzi significativi, visto che la categoria è rimasta la Serie C. Il valore della produzione al 30 giugno 2023 ammontava a 4.265.229 euro mentre i costi del personale (cioè di tutti coloro che lavorano per il Cesena Fc, non solo i calciatori) hanno raggiunto la considerevole cifra di 6.548.168 euro lordi.

Uno sbarco in Serie B che sembra sempre più vicino segnerebbe un netto salto di qualità a tutto campo, sia per i contributi legati alle tv, sia per la valorizzazione del parco giocatori, in particolare per quanto riguarda i giovani, con il valore della produzione che subirebbe una decisa impennata.