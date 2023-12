Calcio C, Cesena: allo stadio oltre 10mila spettatori in tutte le gare dell’andata

È finita con tutti i giocatori, panchine comprese, nel cerchio di centrocampo tra gli applausi delle rispettive tifoserie. Rinviata di una settimana l’assegnazione del titolo di campione d’inverno, la Curva Mare ha prima salutato la squadra al grido “Siamo sempre con voi”, poi ha voluto ribadire le gerarchie scandendo “Salutate la capolista”, a cui i sostenitori della Torres in Ferrovia hanno risposto con una bordata di fischi.

Per il resto le due tifoserie si sono ignorate, anzi a fine partita il gruppetto di supporter romagnoli, che abitualmente si posiziona nei distinti inferiori, si è unito ai sardi con cori all’indirizzo di cagliaritani e riminesi.

Come annunciato la curva bianconera aveva preparato una bella coreografia all’inizio della gara, con cartoncini bianchi e neri double face esposti, come una sciarpata, dagli spettatori del settore superiore dove campeggiava lo striscione “Come una volta ritornerem a far valer i color bianconer”.

Il settore inferiore era invece coperto da bande nere, bianche e grige che da sopra scendevano fino in fondo.

Lo scontro diretto tra le prime due della classe ha fatto registrare la seconda più alta affluenza stagionale del girone (12.647) superata solo da Cesena-Rimini (14.022) dove la differenza l’avevano fatta i tifosi avversari. Da segnalare che, oltre ai 555 cuori rossoblù presenti in curva, diverse decine hanno trovato posto in tribuna, ospiti della Torres, tra amici e sponsor. Il Manuzzi si conferma l’unico stadio del girone B dove quest’anno si sono superate le 10mila presenze (comprese le gare contro Lucchese e Spal).