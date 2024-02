Calcio C, Cesena al Manuzzi contro l’Arezzo. Toscano: “Andiamo avanti senza pensare a nulla”

Il Cesena torna in campo domani sera (ore 20.45) in casa contro l’Arezzo. Domenico Toscano ritrova la sua panchina e anche la curva: “Sanno che sono una parte di noi, a Rimini è stata la giornata più bella da quando siamo qua. Sentire poi il mio nome a fine partita mi ha regalato una emozione indescrivibile e anche ancora più voglia e stimoli”. Contro l’Arezzo servirà il miglior Cesena: “Sì, abbiamo ancora margini di miglioramento e dobbiamo andare avanti senza pensare a nulla, L’Arezzo è una squadra molto forte davanti e con una forte identità. De Rose e Kargbo? Andranno in panchina, ma contiamo di averli lunedì prossimo a Vercelli contro il Sestri”.