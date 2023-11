Calcio C, Cesena a Pescara con 676 tifosi Toscano: “Orgoglioso di avere tanta gente insieme a noi”

Una serata di grandi emozioni a Cesena (ore 20.45, diretta su Tele Romagna) con i bianconeri sul campo di una rivale storica come il Pescara, allenato da uno Zdenek Zeman a cui Domenico Toscano ha reso omaggio: “Per gli allenatori della mia generazione è sempre stato un punto di riferimento e la sua filosofia una ispirazione, poi in tanti hanno rivisitato le sue idee. Il calcio del Pescara è ben riconoscibile, ha una forte identità e punta molto su rotazioni, movimenti e intensità. Noi dovremo essere bravi a leggere la partita e continuare a cavalcare il nostro momento. Settore ospiti esaurito? Una grande soddisfazione, i nostri tifosi riconoscono il nostro lavoro”. Settore ospiti esaurito, con 676 tifosi bianconeri all’Adriatico. Tornano a disposizione Corazza e Kargbo in attacco, indisponibili Ciofi e Chiarello.