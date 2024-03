Calcio C, Cesena a Carrara con Ogunseye titolare. Toscano: “Le assenze? Portiamo in campo la nostra anima”

Tempo di big-match a Carrara (martedì, 20.45), con gli apuani terzi in classifica che ospitano la capolista Cesena. Domenico Toscano ha una corposa lista di assenti (Kargbo e De Rose squalificati, Pieraccini e Corazza infortunati). Quanto alla formazione, in attacco partirà titolare Ogunseye con alle spalle Shpendi e Berti, mentre Saber andrà inizialmente in panchina. Il tecnico bianconero come sempre si affida alla qualità e alla profondità della sua rosa. “La forza di questa squadra è che oggi puoi contare su tutti perché abbiamo lavorato sotto questo aspetto, al miglioramento continuo. Chiunque andrà in campo darà il suo contributo, ma anche chi non sarà in campo sarà fondamentale. Oggi il Cesena è questo, quando lavori costantemente a dare il meglio di te stesso in ogni partita in funzione della squadra e di te stesso porti a casa grandi soddisfazioni”.

Toscano circonda giustamente di grande rispetto la Carrarese: “La Carrarese è una squadra costruita per vincere il campionato, noi siamo allenati alle variabili di questo campionato. Le difficoltà della partita sono alte, la cosa più importante è portare dentro il rettangolo di gioco la nostra anima”.