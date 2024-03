Calcio C, Cesena a Carrara con 212 tifosi VIDEO

Il Cesena, nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione, nonché nella penultima trasferta in notturna del campionato (l’ultima sarà una “passeggiata” al Benelli di Pesaro il 17 marzo), potrà contare anche sul supporto di 212 tifosi, che prenderanno posto nel vetusto Stadio dei Marmi di Carrara. Bianconeri senza cinque titolarissimi: Donnarumma è andato ko ieri e si unisce a Pieraccini e Corazza, mentre De Rose e Kargbo sono stati fermati ieri per una giornata dal giudice sportivo, che ha multato il Cesena (500 euro) «per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi».

Arbitra Caldera

Carrarese-Cesena di questa sera sarà diretto da Mattia Caldera di Como, che avrà come assistenti Markiyan Voytyuk di Ancona e Alessandro Antonio Boggiani di Monza, con quarto ufficiale Aleksandar Djurdjevic di Trieste. Al quinto anno in Can C, l’arbitro lariano ha già diretto il Cesena già 5 volte in carriera. Sono dolci i due ricordi in Serie D: Caldera arbitrò il debutto al Manuzzi (2-0 al Francavilla con espulsione di Biondini nel primo tempo) e la gara della promozione a Giulianova (1-1). Decisamente meno favorevoli i precedenti in C, soprattutto con Toscano: dopo aver diretto Cesena-Entella 1-0 di due anni fa, Caldera è stato l’arbitro di Fermana-Cesena 2-0 della scorsa stagione e di Olbia-Cesena 2-1 di quest’anno, l’unica gara persa dai bianconeri nel corso dell’attuale campionato (con anche l’unico rigore contro).

Sono soltanto due, invece, i precedenti con la Carrarese in campionato, entrambi risalenti alla stagione 2021-2022: Pescara-Carrarese 1-1 e Carrarese-Viterbese 1-3.