Calcio C, biglietti Vis Pesaro-Cesena: si riunisce il Gos di Pesaro

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena alla trasferta di Pesaro. Ieri mattina i bianconeri hanno lavorato nel quartier generale di Villa Silvia e lo stesso menù è in programma oggi e domani, prima della rifinitura di sabato.

Contro la Vis tornerà a disposizione Ogunseye, che ha scontato la squalifica, mentre non ci sarà sicuramente Saber. Ancora da valutare l’eventuale presenza di Pieraccini, Donnarumma e Corazza, che al massimo potranno andare in panchina. I tre bianconeri stanno meglio e sono clinicamente guariti, ma si allenano a parte in quanto lo staff medico non vuole prendersi alcun tipo di rischio in vista di questa volata finale.

Tifosi a Pesaro

Neppure nella giornata di ieri sono arrivate comunicazioni ufficiali da Pesaro in vista della gara di domenica sera, in programma al Benelli alle ore 20.45. La riunione del Gos dovrebbe tenersi questa mattina e all’ordine del giorno ci sarà naturalmente l’organizzazione e la distribuzione dei posti riservati alla tifoseria bianconera. La prevendita dovrebbe partire nel pomeriggio, considerando che poi terminerà come da regolamento alle ore 19 di sabato, cioè un giorno prima della gara.