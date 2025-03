Vis Mediterranea-Cesena di domenica 9 marzo non si giocherà a causa delle vicissitudini della società campana, a un passo dal ritiro dal campionato. “La società del Cesena Fc femminile - si legge in una nota - fa un grosso in bocca al lupo alle giocatrici della Vis Mediterranea e al suo staff per il prosieguo di questo difficile campionato. Per i nostri tifosi: ci rivediamo domenica 16 marzo per la partita casalinga contro la Freedom”.