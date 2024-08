Antonio Calabro ha più di un rimpianto: “In 20 minuti siamo stati ingenui sui loro gol, poi però nella ripresa la squadra mi è piaciuta molto per organizzazione. Non abbiamo mai perso la testa nemmeno sul 2-0 in un campo caldo. Sono amareggiato per il risultato, ma ai miei ragazzi non posso rimproverare niente”.