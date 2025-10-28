Calabro: “Brava Carrarese, sul rigore del Cesena non c’è chiarezza sul contatto”

Antonio Calabro analizza la sconfitta di Cesena: “Iniziamo dagli episodi, perché nel complesso la prestazione è stata buona nel primo tempo, poi benissimo nel secondo. In avvio siamo stati un po’ fumosi nella manovra, anche per merito del Cesena. Nel secondo tempo lo abbiamo fatto con più veemenza e concretezza. Per me sul rigore dell’1-0 non c’è chiarezza sul contatto, mentre c’è chiarezza sulla spinta (di Diao, ndr) da cui è scaturito l’angolo. In ogni caso ai miei ragazzi non posso dire nulla, non c’è stato appagamento dopo la vittoria con il Venezia, ma c’è stata fame contro un Cesena forte in un ambiente caldo”.