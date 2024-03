C’è Vis Pesaro-Cesena con De Rose in dubbio per la febbre. Toscano non molla la presa: “Dobbiamo alzare sempre l’asticella”

Nuovo appuntamento serale per il Cesena, che domenica alle 20.45 scende in campo al Tonino Benelli per fare visita alla Vis Pesaro. C’è il dubbio legato a Francesco De Rose, che questa mattina non ha completato l’allenamento a causa della febbre a oltre 38°. Lo staff conta comunque di recuperarlo.

Così Domenico Toscano alla vigilia: “Contro il Gubbio è stata una vittoria importante. In certe partite devi dare il merito agli avversari, ma i ragazzi l’hanno portata a casa con la loro solida identità e il loro spirito”.

Nonostante il +9 sulla Torres, il tecnico bianconero continua a tenere la guardia alta: “Quando si dice che il girone di ritorno è un campionato diverso è vero. Tutte le squadre hanno un obiettivo da raggiungere, io insisto con i ragazzi per alzare sempre il livello per questo motivo, bisogna alzare sempre l’asticella. Il simbolo di questo gruppo e la crescita continua è perché tutti tengono alto il livello di attenzione e di intensità, sono tutti costretti a dare qualcosa in più e si cresce tutti insieme. È la nostra qualità più importante”.

Quanto alla formazione, al solito Toscano non fa trapelare nulla: “Abbiamo ancora domani per le ultime valutazioni. Corazza, Pieraccini e Donnarumma hanno fatto il primo allenamento con la squadra, saranno convocati. Saber ancora non si è aggregato”.