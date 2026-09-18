C’è un punto per il Cesena Primavera in casa dell’Albinoleffe (0-0)

Un pareggio a reti bianche (0-0) che descrive a pieno la partita fra Albinoleffe e Cesena. Le parole d’ordine: difesa e tanto equilibrio. Gli uomini di Pozzi non detengono mai veramente il pallino del gioco ma le due occasioni clamorose, non sfruttate, sono targate Cesena e capitano sul piede di Michieletto e sulla testa di Tonti. Prima, al 28’, Michieletto a porta completamente vuota spara di destro, è Forattini a salvare l’Albinoleffe in scivolata. Poi, poco prima del duplice fischio, Tonti impatta di testa su spunto di Enea Casadei, palla che rimbalza sulla parte alta della traversa.