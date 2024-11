C’è Cesena-Reggiana e Mignani sfida Viali: “Una persona che ammiro e apprezzo”

Dopo la pausa, il Cesena torna in campo sabato (ore 17.15) al Manuzzi per una sfida difficile e affascinante contro la Reggiana dell’ex William Viali. Dopo la maxi-squalifica di 5 turni, i bianconeri ritrovano a disposizione Marco Curto in difesa. Così il tecnico Michele Mignani in conferenza stampa: “La sosta serve e non serve ma la sosta c’è e quindi alla fine si accetta. La squadra in questi giorni ha lavorato nella maniera giusta, abbiamo provato a dosare i carichi di lavoro e adesso dobbiamo essere pronti per la partita di domani”. Mignani circonda di rispetto Viali. “C’è sempre stata grande stima e rispetto. È una persona che ammiro e apprezzo. Quando gioco contro di lui è sempre un piacere stringergli la mano, abbiamo fatto un percorso simile”.

Il tecnico come al solito non si sbottona sulle scelte: “Stanno tutti bene, anche quelli che erano in Nazionale. In questo momento abbiamo la facoltà di scegliere e i ragazzi mi mettono sempre in difficoltà e questo è un valore aggiunto sia all’interno della squadra che per l’allenatore. La Reggiana? Ha qualità e giocatori offensivi pericolosi, ha sempre dimostrato solidità. Le partite contro di loro non sono mai chiuse, domani me ne aspetto una equilibrata ma come sappiamo a volte gli episodi cambiano le partite”.

Tra i bianconeri unico assente Van Hooijdonk.