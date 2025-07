Lavori in corso è il cartello che campeggerà per almeno un’altra settimana abbondante in casa Cesena. Mancano appena 4 giorni alla partenza per Acquapartita, eppure la rosa bianconera è ancora tutta da modellare, se non addirittura da costruire. Dei 24 giocatori che da domani inizieranno le visite mediche, e che da sabato saliranno in ritiro, appena la metà potrebbe far parte del Cesena che verrà.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale