C’è Bari-Cesena e Mignani ammette: “Per me non è una partita come le altre”

Dopo l’amara sconfitta di Frosinone, il Cesena torna in campo sabato (ore 15) a Bari in una gara particolare per Michele Mignani, che in biancorosso arrivò a un passo dalla Serie A in una incredibile finale play-off persa in extremis col Cagliari: “Per me domani non è una partita come le altre sotto l’aspetto emotivo. A Bari ho fatto un percorso positivo e sono cresciuto, sarà un’emozione entrare al San Nicola, però poi bisogna lasciare stare le emozioni. Ci attende una partita difficile - continua il tecnico bianconero - il Bari è una squadra che sta facendo bene e ha giocatori forti individualmente. Noi abbiamo pregi e difetti, dobbiamo cercare di limare i difetti e portare dentro i pregi”.

Il Cesena ha visto riemergere antiche ingenuità e Mignani non le nasconde: “A Frosinone siamo stati castigati per ogni errore commesso. Dobbiamo però limare e toglierci i difetti, avevamo fatto 5 risultati positivi e ora probabilmente siamo ricascati nei nostri difetti”. In casa bianconera assente il solo Saber per infortunio.