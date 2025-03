Brescia-Cesena: confermate le limitazioni ai tifosi bianconeri in trasferta

Con un giorno di anticipo sui tempi inizialmente fissati, già questa mattina il Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, ha emesso il provvedimento (visibile qui) di “vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Forlì-Cesena esclusivamente per il settore ospiti ed ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cesena Fc”. In occasione dell’incontro in programma sabato alle 19.30 al Rigamonti tra Brescia e Cesena, le cui tifoserie sono legate da un solidissimo e pluridecennale gemellaggio, il Prefetto ha confermato le disposizioni suggerite la scorsa settimana dall’Osservatorio “al fine di prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico”. A causa di questo assurdo provvedimento, i gruppi ultras del Cesena, ma anche quelli del Brescia, non entreranno allo stadio.