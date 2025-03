Brescia-Cesena “a rischio”, si aspettano le decisioni definitive sulla trasferta

Nell’agenda della settimana che porta a Brescia-Cesena di sabato prossimo (calcio d’inizio alle ore 19.30), ci sono due appuntamenti che riguardano da vicino i tifosi del Cavalluccio. Il primo è in programma oggi, quando si riunirà nuovamente l’Osservatorio per confermare o eventualmente modificare le determinazioni pubblicate nel comunicato ufficiale della scorsa settimana, nel quale la gara del Rigamonti veniva indicata come «partita a rischio», nonostante il solidissimo gemellaggio che lega le due tifoserie, e per la quale veniva suggerita «la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena solo per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Cesena Fc».

A questo punto la palla passerà successivamente al Gos di Brescia, che si riunirà nella giornata di domani e che dovrà eventualmente recepire il suggerimento arrivato dall’Osservatorio. Solo al termine di questi due passaggi, quindi tra domani pomeriggio e giovedì mattina, verrà aperta la prevendita per il settore ospiti del Rigamonti. I gruppi organizzati della curva Mare e il Coordinamento hanno già comunicato che, in caso di restrizioni e di obbligo di Fidelity, non entreranno allo stadio.

Bianconeri in campo

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, ieri pomeriggio il Cesena si è ritrovato per la ripresa degli allenamenti.

Alla prima seduta della nuova settimana non si è allenato con il gruppo Manolo Adamo, che ha corso a parte e che verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico. Oggi i bianconeri si alleneranno al mattino, domani al pomeriggio, mentre le ultime due sedute verso il Rigamonti saranno nuovamente in programma al mattino.