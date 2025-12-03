Bortolussi nemico carissimo: “Il mio Cesena era una famiglia”

L’antipasto se lo era gustato in una notte di mezza estate, il 4 agosto 2024, quando tornò per la prima volta da avversario in un Orogel Stadium-Dino Manuzzi semivuoto. Ma un preliminare di Coppa Italia non è minimamente paragonabile ad una partita di Serie B, un campionato al quale Mattia Bortolussi si è affacciato molto tardi. Ha fatto decisamente prima, invece, a farsi apprezzare con la maglia del Cesena, che il centravanti marchigiano ha indossato 80 volte in gare ufficiali, segnando 28 gol tra il 2020 e il 2022. Per firmare il primo di questi 28 impiegò appena 9 minuti, sul campo-bonsai della Virtus Verona, 16 in meno di quelli che invece gli sono serviti per firmare il primo gol in Serie B in questa stagione con la maglia del Padova sul campo dell’Empoli, sempre alla 1a giornata di campionato.