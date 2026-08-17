Bisoli va oltre la sconfitta col Sassuolo: “Il Cesena è nuovo e ha entusiasmo ed energia”

Dimitri Bisoli ha un cerotto vistoso al volto. Ma nel dolore fisico non si nasconde comunque nell’analisi tecnica dell’accaduto in campo. “I punti al volto? Fa comodo fare punti sempre...” Sorride.

Il figlio d’arte è ferito per un colpo subito nell’azione precedente alla seconda rete del Sassuolo: “Tutto sommato abbiamo fatto una buona partita anche se il risultato un po’ pesante ci condanna. Nei primi 20’ abbiamo avuto una sorta di timore reverenziale per il loro livello, per il fatto che hanno giocatori molto forti. Poi quando ci siamo liberati da quel timore e ci siamo sciolti, abbiamo creato occasioni e dovevamo essere più bravi a capitalizzare. Di certo loro hanno un livello di gioco molto alto e ti puniscono subito mentre al momento noi spesso per fare un gol dobbiamo avere 10 occasioni. Non posso parlare di risultato positivo perché abbiamo perso e ci girano le scatole. Ma la squadra è nuova e ci stiamo imparando a conoscere. Abbiamo entusiasmo ed energia: elementi che ci sono nel gruppo in quantità. Ed abbiamo bisogno di questo entusiasmo per fare bene in campionato”.

Dopo le ultime partenze e dopo questa parte di mercato estivo, Bisoli si trova ad essere un vero e proprio veterano: “Ci manca esperienza? Anche in passato ci sono state tante squadre molto giovani che hanno fatto bene. Non è corretto discriminare i più giovani. Io che sono il più anziano e l’anno scorso ho avuto una brutta stagione, ho voglia di ritagliarmi un ruolo da protagonista e di farlo insieme a tutto questo gruppo. Un gruppo che è pronto a dare il massimo per arrivare il più in alto possibile. Con la spinta del nostro pubblico che non credo mancherà”.