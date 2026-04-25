Bisoli sincero: “Cesena, nel ritorno non siamo stati all’altezza, ma vogliamo i play-off” VIDEO

Dimitri Bisoli analizza lo 0-0 tra Cesena e Sampdoria: “L’impegno non è mancato, anche se potevamo fare meglio. Ora c’è da lottare e vincere per tornare in zona play-off. Ora c’è solo da andare in campo e provare a vincere le due gare che ci mancano, a partire dalla partita di Carrara. E’ lampante che quello che stiamo facendo fino ad ora non basta”.

Continua l’ex Brescia: “Sicuramente nel girone di ritorno non siamo stati all’altezza della situazione, io per primo. Ora pensiamo a reagire per cercare di recuperare i play-off”.

Così Bisoli sul ruolo: “Io mi sono sempre adattato in carriera, Ora c’è un allenatore che sta portando idee nuove e tutti siamo a sua completa disposizione, poi a volte le cose riescono e altre no”.