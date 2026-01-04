Bisoli e Arrigoni sono i primi due “acquisti” del Cesena

Nell’ultima partita del 2025 a Catanzaro hanno giocato più di quanto non avessero fatto nei tre mesi precedenti. Dopo l’antipasto del Ceravolo che ha chiuso un anno solare decisamente travagliato per entrambi, Dimitri Bisoli e Tommaso Arrigoni si candidano a diventare i primi “nuovi acquisti” del Cesena in vista del girone di ritorno e di un 2026 che dovrà inevitabilmente essere l’anno del riscatto. I due centrocampisti 31enni, acquistati in estate dal Cavalluccio dopo le esperienze a Brescia e Bolzano, hanno avuto una partenza diversa ma poi sono stati risucchiati dallo stesso vortice e non sono praticamente più (o mai) riusciti a giocare e a lasciare il segno, anche per colpa di nuovi e vecchi infortuni.