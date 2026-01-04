Bisoli e Arrigoni sono i primi due “acquisti” del Cesena

Nell’ultima partita del 2025 a Catanzaro hanno giocato più di quanto non avessero fatto nei tre mesi precedenti. Dopo l’antipasto del Ceravolo che ha chiuso un anno solare decisamente travagliato per entrambi, Dimitri Bisoli e Tommaso Arrigoni si candidano a diventare i primi “nuovi acquisti” del Cesena in vista del girone di ritorno e di un 2026 che dovrà inevitabilmente essere l’anno del riscatto. I due centrocampisti 31enni, acquistati in estate dal Cavalluccio dopo le esperienze a Brescia e Bolzano, hanno avuto una partenza diversa ma poi sono stati risucchiati dallo stesso vortice e non sono praticamente più (o mai) riusciti a giocare e a lasciare il segno, anche per colpa di nuovi e vecchi infortuni.

Il peso di Bisoli

Dopo aver dato l’addio al Brescia, il figlio d’arte ha sposato il progetto del Cesena firmando la scorsa estate un contratto triennale fino al 30 giugno 2028. La partenza non è stata affatto male: gol al debutto sul campo del Pescara e altre due partite sostanziose da titolare contro la Virtus Entella e la Sampdoria per un totale di 168 minuti disputati e soprattutto di 7 punti conquistati dalla squadra sui 9 disponibili. Ma da metà settembre il motore di Bisoli ha cominciato ad ingolfarsi: Dimitri ha provato a stringere i denti, dando una mano a gara in corso contro Venezia e Palermo (altri 4 punti conquistati), poi è stato schierato da titolare la sera del 30 settembre, nella fatal Frosinone, prima della resa. Da ottobre il centrocampista bianconero ha saltato ben 8 partite di fila per colpa della pubalgia, poi è rientrato l’8 dicembre a Padova, è rimasto a guardare contro il Mantova e, dopo aver gestito bene il finale della gara contro la Juve Stabia, è tornato dal primo minuto al Ceravolo, disputando una buona partita, al netto di una condizione fisica comprensibilmente ancora precaria per un totale di 72 minuti, cioè più di quanto non avesse giocato nei tre mesi precedenti. Il peso e lo spessore di Bisoli, che in B vanta 279 presenze, non si discutono e saranno due ingredienti fondamentali da rovesciare sul tavolo in vista del tour de force che attenderà il Cesena dal mese di febbraio.

La pazienza di Arrigoni