Bisoli: “Cesena, peccato per la sconfitta, ma non abbiamo mai mollato” VIDEO

Nella sconfitta sul campo dettata dalla sola incontrovertibile matematica del risultato, alla fine il Cesena riesce sempre a trovare motivi per cui essere orgogliosa. È quanto emerge dalle sincere e consapevoli dichiarazioni del centrocampista bianconero Dimitri Bisoli dopo la sconfitta subita contro l’Empoli. “Ci dispiace perdere in casa – ha ammesso l’ex Brescia -, però la squadra ha avuto una reazione positiva. Ci è mancato solo il gol. Però l’atteggiamento e la voglia di pareggiare c’è stata. La Serie B è difficile, ogni partita fa storia a sé e di dettagli fanno sempre la differenza, ma siamo un Cesena che non molla mai”. E il segreto – se ancora lo fosse è sempre lo stesso -: “31 punti nel girone di andata – ha affermato Bisoli – non sono scontati. E questo è merito della squadra. Nella mia carriera – ha affermato – non ho mai visto un gruppo come questo. Devo solo ringraziare i miei compagni perché sono speciali. Bravi, genuini, attenti e sempre disponibili. L’ho notato anche durante il mio lungo infortunio. Dove la loro vicinanza, come quella di staff e allenatori è stata fondamentale”.