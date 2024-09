Bisoli: “Alla fine Caldara piangeva, spero che Berti non si sia fatto male” VIDEO

Nella infinita carovana di ex, Pierpaolo Bisoli restava il più atteso ed è stato salutato con un lungo applauso dal pubblico di Cesena all’inizio del secondo tempo: “Grazie ai tifosi del Cesena per l’accoglienza... Risultato giusto? Beh, se non restiamo in dieci, andiamo a vincere la partita. A 3 minuti dalla fine abbiamo messo due rigori davanti alla porta, mentre il Cesena ha segnato con due episodi. Ho visto il Modena che piace a me, con gioco palla a terra e voglia di giocare”.

Bisoli prosegue: “Mi danno del difensivista, ma ho giocato con 4 punte, poi alla fine ho scelto un difensore in più nel recupero. Il fallo di Caldara su Berti? Mi dispiace, negli spogliatoi Caldara piangeva dal dispiacere per quello che è successo, spero tanto che Berti non si sia fatto male”.

Modena un po’ nervoso durante la gara? “No, nervoso no, a volte ho visto delle ingenuità. Però siamo in progresso e aspettiamo la crescita di giocatori importanti a cui serve ancora tempo”.

Il Cesena come l’ha visto? “Ha trovato un Modena in grande spolvero che gli ha spento le fonti di gioco. Non mi nascondo, con questa squadra devo lottare per la parte sinistra della classifica”.

Zaro: “Bravi a risalire”

Giovanni Zaro applaude il carattere del Modena. “All’intervallo per come stavamo giocando ci siamo detti che non potevamo proprio perderla”.