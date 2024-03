Biglietti Vis Pesaro-Cesena a ruba: posti anche in tribuna

Ieri pomeriggio alle ore 16 è iniziata la prevendita per la partita Vis Pesaro-Cesena in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Tonino Benelli e, seppure i gruppi della Curva Mare abbiano deciso di non entrare ma di restare all’esterno a causa dei pochi biglietti a disposizione, il settore ospiti è praticamente esaurito in tre ore. Alle 8.45 di questa mattina, infatti, il dato diceva che 542 dei 588 biglietti erano stati venduti. Ne restavano quindi 51, acquistabili online su Vivaticket, oltre che al Coordinamento Cesena. Qualora oggi i biglietti per il settore ospiti vengano esauriti (14 euro per l’intero, 12 per il ridotto, un euro per gli under 10), verrà abilitato sul circuito Vivaticket (sempre online e nei punti vendita autorizzati) il settore A della tribuna, laterale e coperta, che prevede ulteriori 188 posti. Questi biglietti di tribuna costano 25 euro (22 euro il ridotto, un euro per gli under 10).

Curva Mare fuori

Se all’interno ci saranno tra 500 e 800 tifosi, all’esterno dello stadio Benelli ce ne saranno almeno 150/200. Quelli dei gruppi della Curva Mare, che una settimana fa lo avevano annunciato sui social: “Considerata l’impossibilità nel poter trovare un biglietto per tutti, i gruppi Ultras della Curva Mare comunicano che, come già successo in passato, presenzieranno all’esterno del settore ospiti. Chiediamo a chiunque sia sulla nostra stessa linea di pensiero di non disertare il viaggio a Pesaro perché comunque il nostro apporto non dovrà mancare. Ci faremo sentire ancora più forti anche se fuori dagli spalti”.

L’incrocio con il basket

Ieri mattina si era riunito il Gos dello stadio Benelli che, in base a quanto indicato dall’ Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni, aveva stabilito la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena esclusivamente per il settore ospiti e la Tribuna A. Un ulteriore problema in vista della sfida di domenica che era stato posto sul tavolo era dovuto al fatto che quasi in contemporanea (ore 19) al palazzetto dello sport si giocherà Vuelle Pesaro-Virtus Bologna. Alla fine, però, ai tifosi del Cesena è stata concessa la possibilità di accedere a un secondo settore.