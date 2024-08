Biglietti Sassuolo-Cesena: via alla prevendita

Prima trasferta di campionato in vista per il Cesena, che sabato sera (ore 20.30) sale a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. E’ già attiva la prevendita per il Settore Ospiti Tribuna Nord del “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket online, nei punti vendita abilitati e presso il Coordinamento Clubs Cesena (aperto da martedì 20 a venerdì 23 agosto dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00) al prezzo unico di 15 euro esclusi i diritti di prevendita. La vendita dedicata alla tifoseria bianconera terminerà venerdì 23 agosto alle ore 19:00.