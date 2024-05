Biglietti Mantova-Cesena, via alla prevendita

Tempo di Supercoppa per i tifosi bianconeri. Oggi alle 15 parte la prevendita per Mantova-Cesena, prima gara della Supercoppa Serie C 2023-24, in programma domenica 5 maggio alle 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli (in diretta su Sky e in streaming su Now).

Per il settore ospite riservato ai tifosi bianconeri (800 biglietti) sono previste due fasce di prezzo (esclusi i diritti di prevendita): intero a 15 euro e ridotto a 10 euro (Under 16, Over 65 e donne). Si ricorda che i tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19 di sabato 4 maggio su vivaticket.it oltre che al Coordinamento Clubs Cesena.