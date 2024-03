Biglietti Lucchese-Cesena: bruciati in 4 ore i mille biglietti di settore ospiti

Oggi alle 16.30 è partita la prevendita dei biglietti per assistere a Lucchese-Cesena, in programma domenica 24 marzo alle ore 14 presso lo stadio Porta Elisa (in diretta su Sky e in streaming su Now). La prevendita è iniziata realmente solo alle ore 18 a causa di problemi tecnici del circuito Go2. Nonostante ciò, alle 20.37 il settore ospiti riservato ai tifosi della capolista è stato dichiarato sold out. Ufficialmente in poco più di 4 ore sono stati venduti tutti i mille biglietti che erano stati concessi al Cesena. Il Cesena confida ora che il Gos possa mettere a disposizione dei tifosi romagnoli anche qualche biglietto in tribuna, come avvenuto domenica a Pesaro. Una risposta la sia avrà solo tra mercoledì sera e giovedì mattina.

Alle ore 22, però, sono ricomparsi in vendita 71 biglietti, che probabilmente sono ancora disponibili e che erano scomparsi anche a causa dei problemi tecnici che per tutto il pomeriggio si sono verificati sul circuito Go2