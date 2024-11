Il Cesena ha iniziato ieri la settimana di allenamenti che porterà alla sfida di domenica a Frosinone. Tutti presenti in casa bianconera, con la squadra che oggi sosterrà una doppia seduta a Villa Silvia a porte aperte. Al termine dell’allenamento pomeridiano, Marco Curto, Leonardo Mendicino ed Elayis Tavsan raggiungeranno il Centro coordinamento in via Veneto per mettersi a disposizione dei tifosi bianconeri che volessero farsi fotografare con loro o farsi firmare autografi.

Partita la prevendita

Al Coordinamento è da ieri attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio Benito Stirpe in vista del match Frosinone-Cesena. I biglietti (disponibili presso i punti vendita abilitati Vivaticket) costano 20 euro. Sarà possibile acquistare i tagliandi al Coordinamento da oggi a sabato ai seguenti orari: mattino dalle ore 9 alle 12.30, pomeriggio dalle ore 15 alle 19. La prevendita per il settore ospiti chiuderà alle ore 19 di sabato.

C’è Cesena-Inter Under 18