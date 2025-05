Biglietti Cosenza-Cesena: i prezzi del settore ospiti. Riapre la prevendita per Modena-Cesena

I biglietti per il settore ospiti sono disponibili sul circuito Vivaticket alla tariffa unica di 16 euro sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena. Il punto vendita bianconero di Via Veneto 19 sarà aperto mercoledì 7 e giovedì 8 maggio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà giovedì 8 maggio alle ore 19:00.

Ultime due trasferte della stagione regolare per il Cesena. Si comincia venerdì 9 maggio (ore 20.30) a Cosenza e a partire dalle 13 di mercoledì 7 maggio, sarà attiva la prevendita per il settore ospiti dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza.

Da oggi pomeriggio, martedì 6 maggio, è nuovamente aperta la prevendita per il settore ospiti dello sadio “Alberto Braglia” di Modena, in vista del recupero di Modena-Cesena, gara valida per la 34° giornata e in programma martedì 13 maggio alle ore 20:30. Tutti i biglietti già acquistati (sia online che nei punti vendita Vivaticket) per il match originariamente in programma lunedì 21 aprile alle ore 17:30, rimarranno validi anche per effettuare l’accesso al recupero della sfida Modena FC – Cesena FC.

In caso di nuovo acquisto, invece, resta in vigore la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive sulla base della quale la vendita dei tagliandi per i residenti nelle Province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna è attiva solo per il settore ospiti e solo se sottoscrittori della Cesena FC Fidelity Card. I biglietti per il settore ospiti sono disponibili sul circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena, alla tariffa unica di 20 euro escluse commissioni e diritti di prevendita. Il punto vendita bianconero di Via Veneto 19 sarà aperto nei seguenti orari:

da martedì 6 a giovedì 8 maggio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

venerdì 9 e sabato 10 maggio dalle ore 9:00 alle 12:30;

lunedì 12 maggio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

Si ricorda che sarà altresì possibile, per chi ne avesse la necessità, effettuare un secondo cambio utilizzatore. La procedura si dovrà svolgere sulla pagina dedicata, inserendo il sigillo fiscale presente sul biglietto e i dati richiesti: al termine del procedimento verrà rilasciata una ricevuta di avvenuto cambio nominativo, che dovrà essere esibita al controllo accessi unitamente al documento di identità e al biglietto di origine.

La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà lunedì 12 maggio alle ore 19:00.