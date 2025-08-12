Biglietti Cesena-Pisa: domenica in Coppa Italia aperte le due curve e la tribuna

Domenica (ore 20.45) prima gara ufficiale del Cesena, che al Manuzzi riceve il Pisa per i 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa. È possibile acquistare i tagliandi sia sul sito Vivaticket, sia presso il Coordinamento Clubs Cesena e tutti i punti vendita abilitati Vivaticket.

Si ricorda che il Coordinamento Clubs Cesena osserverà i seguenti orari di apertura: da martedì 12 a giovedì 14 agosto dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30; sabato 16 agosto dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00; domenica 17 agosto dalle 16:00 alle 20:30.

In occasione del match gli abbonati potranno usufruire di una promozione dedicata, che permetterà loro di acquistare i biglietti per i settori Curva Mare e Tribuna ad un prezzo ridotto rispetto alla tariffa intera.

La promozione riservata agli abbonati è attivabile sia sul sito Vivaticket cliccando qui, che presso tutti gli altri canali di vendita Vivaticket e per farlo è sufficiente inserire nell’apposito campo il numero della propria fidelity (12 cifre) o, nel caso di abbonamento tradizionale, si dovrà inserire il codice abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad arrivare al riempimento delle 12 cifre richieste.

Ingresso gratuito under 14

Per la partita è prevista la possibilità per tutti gli Under 14 di accedere gratuitamente all’impianto, se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado pagante, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne. Per il rilascio dell’ingresso gratuito è necessario seguire le indicazioni presenti sul sito e compilare l’apposito form cliccando qui, entro le ore 23:30 di mercoledì 13 agosto. È, invece, sempre gratuito l’ingresso per i bambini da 0 a 3 anni, senza diritto al posto.

Prezzi

Si precisa che per questa partita i settori Distinti Superiori e Distinti Inferiori resteranno chiusi e si elencano di seguito i prezzi dei biglietti sia per la fase di prevendita (ai quali vanno aggiunti € 2,00 di diritti di prevendita), che per la vendita ai botteghini dello stadio durante il giorno gara (aperti a partire dalle ore 18:30).

FASE DI PREVENDITA

TRIBUNA

- biglietto intero € 25 (promo abbonato € 20)

- biglietto ridotto € 20 (promo abbonato € 15)

- biglietto under 14 € 5

CURVA MARE

- biglietto intero € 15 (promo abbonato € 10)

- biglietto ridotto € 10 (promo abbonato € 7)

- biglietto under 14 € 5

CURVA FERROVIA - SETTORE OSPITI

- biglietto intero € 15

GIORNO GARA PRESSO LE BIGLIETTERIE DELLO STADIO

TRIBUNA

- biglietto intero € 27 (promo abbonato € 23)

- biglietto ridotto € 22 (promo abbonato € 18)

- biglietto under 14 € 7

CURVA MARE

- biglietto intero € 17 (promo abbonato € 12)

- biglietto ridotto € 12 (promo abbonato € 9)

- biglietto under 14 € 7

Settore ospiti

I tagliandi per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia saranno disponibili sia online che nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di € 15,00 (esclusi i diritti di prevendita).

Recepita la determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, il GOS ha disposto che i residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare unicamente i biglietti del Settore Ospiti e soltanto se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Pisa Sporting Club.

Per i tifosi della squadra ospite sarà possibile acquistare i tagliandi del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di sabato 16 agosto.