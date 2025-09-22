Biglietti Cesena-Palermo, parte la prevendita, settore ospiti solo per i tifosi tesserati

  • 22 settembre 2025
È attiva la prevendita dei biglietti per la partita Cesena-Palermo in programma sabato 27 settembre alle ore 15 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi.

I tagliandi saranno disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena di Via Veneto 19, che osserverà i seguenti orari di apertura fino al match:

lunedì 22 settembre dalle 15:00 alle 19:00;

da martedì 23 a venerdì 26 settembre dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

sabato 27 settembre dalle 10:00 alle 14:45.

I prezzi in prevendita

In base al sistema di prezzo dinamico dei biglietti, il periodo di prevendita sarà suddiviso in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente: l’importo del prezzo dei tagliandi varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di diversi fattori correlati alla partita e all’andamento della prevendita stessa, ma il prezzo in vigore nel corso della prima fase di prevendita sarà sempre il più conveniente.

Si ricorda che il settore Curva Mare non sarà in vendita perché già esaurito e si elencano di seguito i prezzi dei biglietti validi nella prima fase di prevendita, attiva nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 settembre, ai quali vanno aggiunte le spese di commissione.

I prezzi della seconda fase, in vigore da mercoledì 24 a venerdì 26 settembre, e della terza fase, attiva in occasione del giorno gara, saranno resi noti in corrispondenza della data di avvio del secondo step di vendita.

1° fase: attiva lunedì 22 e martedì 23 settembre

TRIBUNA VIP

biglietto intero € 70

biglietto ridotto € 50

biglietto junior € 5

TRIBUNA NUMERATA

biglietto intero € 55

biglietto ridotto € 40

biglietto junior € 5

DISTINTI SUPERIORI

biglietto intero € 35

biglietto ridotto € 25

biglietto junior € 5

DISTINTI INFERIORI

biglietto intero € 30

biglietto ridotto € 20

biglietto junior € 5

Si ricorda che fino alle ore 13:00 di sabato 27 settembre sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale per assistere a tutte le restanti 18 gare casalinghe del Cavalluccio nel Campionato di Serie BKT 2025/26.

Settore ospiti

I biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di € 22,00 (più € 2,00 di diritti di prevendita).

Per questa gara il Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ha stabilito che i residenti nella Regione Sicilia potranno acquistare esclusivamente tagliandi nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Palermo FC. È, inoltre, stata sancita anche l’incedibilità dei titoli di accesso acquistati per il settore ospiti. Per i tifosi della squadra ospite sarà possibile acquistare i tagliandi del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di venerdì 26 settembre.

