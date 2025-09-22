Biglietti Cesena-Palermo, parte la prevendita, settore ospiti solo per i tifosi tesserati

I biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di € 22,00 (più € 2,00 di diritti di prevendita).Per questa gara il Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive ha stabilito che i residenti nella Regione Sicilia potranno acquistare esclusivamente tagliandi nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Palermo FC. È, inoltre, stata sancita anche l’incedibilità dei titoli di accesso acquistati per il settore ospiti. Per i tifosi della squadra ospite sarà possibile acquistare i tagliandi del settore loro dedicato fino alle ore 19:00 di venerdì 26 settembre.