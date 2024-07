Biglietti Cesena-Padova di Coppa Italia: i prezzi e le promozioni

Prima gara ufficiale in vista al Manuzzi. A partire dalle ore 9:00 di martedì 30 luglio sarà attiva la prevendita dei biglietti per la partita Cesena-Padova, valida per il Turno Preliminare della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in programma domenica 4 agosto alle ore 20:30. La prevendita sarà attiva sia sul sito Vivaticket, sia presso il Coordinamento Clubs Cesena e tutti i punti vendita abilitati Vivaticket.

Promozione abbonati

In occasione del match gli abbonati potranno usufruire di una promozione dedicata, che permetterà loro di acquistare i biglietti per i settori Curva Mare e tribuna ad un prezzo ridotto. La promozione riservata agli abbonati è attivabile presso tutti i canali di vendita e per farlo è sufficiente inserire nell’apposito campo il numero della propria fidelity (12 cifre) oppure il codice dell’abbonamento (preceduto dalle cifre 00000).

Gratis Under 14

Per questa partita è prevista la possibilità per tutti gli Under 14 di accedere gratuitamente all’impianto, se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado pagante, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne.

Per il rilascio dell’ingresso gratuito è necessario seguire le indicazioni presenti sul sito del Cesena Fc e compilare l’apposito form, entro le ore 20:30 di venerdì 2 agosto. È, invece, sempre gratuito l’ingresso all’Orogel Stadium Dino Manuzzi per i bambini da 0 a 3 anni, senza diritto al posto.

Distinti chiusi

Per questa partita il settore Distinti resterà chiuso e si elencano di seguito i prezzi dei biglietti sia per la fase di prevendita (ai quali vanno aggiunti € 2,00 di diritti di prevendita), che per la vendita ai botteghini dello stadio durante il giorno gara (aperti a partire dalle ore 18:30).

Prezzi in prevendita

TRIBUNA

Intero € 20 (promo abbonato € 16); ridotto € 16 (promo abbonato € 12); under 14 € 4.

CURVA MARE

Intero € 12 (promo abbonato € 9); ridotto € 9 (promo abbonato € 7); under 14 € 4.

CURVA FERROVIA - SETTORE OSPITI

Intero € 12, under 14 € 4

Prezzi il giorno della gara alle biglietterie dello stadio

TRIBUNA

Intero € 25 (promo abbonato € 21); ridotto € 20 (promo abbonato € 16); under 14 € 6.

CURVA MARE

Intero € 15 (promo abbonato € 12); ridotto € 12 (promo abbonato €10); under 14 € 6.