  • 15 dicembre 2025
Biglietti Cesena-Juve Stabia: gratis gli Under 14

È attiva la prevendita dei biglietti per Cesena-Juve Stabia in programma sabato 20 dicembre alle ore 15 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi.

I tagliandi per la sfida contro la SS Juve Stabia sono disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena di Via Veneto 19, aperto nei seguenti orari:

- lunedì 15 e mercoledì 17 dicembre dalle 15:00 alle 19:00;

- giovedì 18 e venerdì 19 dicembre dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

- sabato 20 dicembre dalle 10:30 alle 14:45.

Prezzi prevendita

1° FASE: ATTIVA LUNEDÌ 15 E MARTEDÌ 16 DICEMBRE

TRIBUNA VIP

biglietto intero € 70

biglietto ridotto € 50

biglietto junior € 5

TRIBUNA NUMERATA

biglietto intero € 55

biglietto ridotto € 40

biglietto junior € 5

DISTINTI SUPERIORI

biglietto intero € 35

biglietto ridotto € 25

biglietto junior € 5

DISTINTI INFERIORI

biglietto intero € 30

biglietto ridotto € 20

biglietto junior € 5

Si precisa che la tariffa ridotta è riservata a: donne, under 18, over 65, militari ed invalidi oltre il 50%.

Ingresso gratuito under 14

Prevista la possibilità per tutti gli Under 14 di accedere gratuitamente all’impianto, se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado pagante, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne. Per il rilascio dell’ingresso gratuito è necessario seguire le indicazioni presenti sul sito e compilare l’apposito form cliccando qui, entro le ore 23:30 di giovedì 18 dicembre. È, invece, sempre gratuito l’ingresso per i bambini da 0 a 3 anni, senza diritto al posto.

Senza tifosi ospiti

La Juve Stabia non avrà i tifosi ospiti dopo lo stop per tre mesi alle trasferte per gli scontri con il Padova, provvedimento emesso in data 5 novembre 2025. Per questa gara la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti – Curva Ferrovia non è attiva. Il medesimo Provvedimento ha, altresì, decretato il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Napoli in tutti i restanti settori dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi.

