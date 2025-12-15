Biglietti Cesena-Juve Stabia: gratis gli Under 14

total artículos:

- giovedì 18 e venerdì 19 dicembre dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

- lunedì 15 e mercoledì 17 dicembre dalle 15:00 alle 19:00;

I tagliandi per la sfida contro la SS Juve Stabia sono disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena di Via Veneto 19, aperto nei seguenti orari:

È attiva la prevendita dei biglietti per Cesena-Juve Stabia in programma sabato 20 dicembre alle ore 15 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi.

Si precisa che la tariffa ridotta è riservata a: donne, under 18, over 65, militari ed invalidi oltre il 50%.

1° FASE: ATTIVA LUNEDÌ 15 E MARTEDÌ 16 DICEMBRE

Prevista la possibilità per tutti gli Under 14 di accedere gratuitamente all’impianto, se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado pagante, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne. Per il rilascio dell’ingresso gratuito è necessario seguire le indicazioni presenti sul sito e compilare l’apposito form cliccando qui, entro le ore 23:30 di giovedì 18 dicembre. È, invece, sempre gratuito l’ingresso per i bambini da 0 a 3 anni, senza diritto al posto.