Biglietti Cesena-Juve Stabia: gratis gli Under 14

È attiva la prevendita dei biglietti per Cesena-Juve Stabia in programma sabato 20 dicembre alle ore 15 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi.
I tagliandi per la sfida contro la SS Juve Stabia sono disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena di Via Veneto 19, aperto nei seguenti orari:
- lunedì 15 e mercoledì 17 dicembre dalle 15:00 alle 19:00;
- giovedì 18 e venerdì 19 dicembre dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;
- sabato 20 dicembre dalle 10:30 alle 14:45.