Biglietti Catanzaro-Cesena, via alla prevendita

Attiva la prevendita per il settore ospiti dello Stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, in vista di Catanzaro-Cesena, valido per la 18° giornata, in programma sabato 27 dicembre alle ore 15. I biglietti per il Settore Ospiti sono disponibili sul circuito TicketOne alla tariffa unica di 17,50 euro (esclusi i diritti di prevendita) sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena.
Il punto vendita bianconero di Via Veneto 19 sarà aperto: martedì 23 dicembre dalle 15:00 alle 18:00; mercoledì 24 dicembre dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00; venerdì 26 dicembre dalle 15:00 alle 18:00.
La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà venerdì 26 dicembre alle ore 19:00.