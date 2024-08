Biasci non si muove da Catanzaro, il Cesena sospeso tra sogno e realtà. C’è Siano in uscita

Il Catanzaro non intende privarsi di Tommaso Biasci e allora, a un giorno e mezzo dal termine del calciomercato estivo, il Cesena vive tra sogno e realtà. Che sono poi (più o meno) simili, visto l’inizio campionato dei bianconeri. Artico intende rinforzare ulteriormente il pacchetto offensivo del Cesena anche perché Cristian Shpendi e Augustus Kargbo giocheranno anche, il gemello con l’Albania Under 21 e l’Imperatore con la Sierra Leone, pure durante le soste per le nazionali. Quindi meglio averne 6 tra punte e trequartisti. Si proverà quindi a lavorare ancora con il Parma per arrivare a Partipilo, ma serve il contributo economico dei Ducali. Altrimenti si proverà con Marras o (perché no?) con Stiven Shpendi, in uscita dall’Empoli.

Intanto, il Cesena ha deciso di far uscire in prestito il portiere Alessandro Siano, su cui la società punta molto per il futuro e che ora intende far giocare un campionato intero in Serie C.

