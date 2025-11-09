Biancolino dopo il ko dell’Avellino: “Sul primo gol dovevamo interrompere l’azione” VIDEO

Raffaele Biancolino è amareggiato per la sconfitta dell’Avellino a Cesena: “Non è servito tutto quello che la squadra ha messo in campo. Sul primo gol avremmo dovuto interrompere l’azione come ha fatto il Cesena tre volte prendendosi tre ammonizioni. Oltre al rigore abbiamo preso due gol su tiri deviati”. Sull’ex Rigione al debutto stagionale autore del fallo di rigore e della sfortunata deviazione sul tiro di Blesa: “Non voglio gettargli la croce addosso. L’ho messo in campo per quello che avevo visto in settimana. Se abbiamo perso non è colpa sua”.