Berti, Francesconi e Shpendi: l’oro del Cesena e le prossime scadenze da rispettare

Presto, è una speranza, questo Cesena farà sapere ciò che vorrà fare da grande. Non solo sul piano calcistico, con la nomina di un direttore sportivo e di un allenatore (la combo Floccari-Cole non è più quotata, tanto appare scontata), ma anche dal lato societario (economico, finanziario e strategico). Visto che dal punto di vista sportivo è tutto indirizzato, sarà interessante (se qualcuno vorrà comunicarlo) scoprire ciò che il Cesena in versione stelle e strisce ha in mente per oggi, per domani e, perché no?, per dopodomani. Oggi si sa che sono stati pagati gli stipendi di marzo (non quelli dei tecnici del settore giovanile, attesi per martedì), che entro fine mese saranno pagati quelli di aprile ed entro il 16 giugno, ultimo giorno per iscriversi alla futura B, quelli di maggio. Per il domani bisognerà sapere se l’indice di liquidità (che a gennaio aveva obbligato la proprietà a immettere 422mila euro) è ora a norma oppure se il mercato sarà di nuovo bloccato. Ma, in vista del dopodomani (ovvero quali saranno budget, ambizioni e reali obiettivi per la prossima stagione e quelle a venire), sarebbe pure interessante capire come sia andata la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo, perché Cesena è una città che mormora e negli ambienti vicinissimi alla società circola voce di una perdita importante. Da colmare vendendo entro la prima settimana di luglio almeno due pezzi pregiati. Quindi due tra Tommaso Berti, Matteo Francesconi e Cristian Shpendi. In queste ore sono usciti interessanti dati legati alle prestazioni dei tre gioielli del vivaio bianconero in questo campionato di Serie B. Eccoli.

Berti, assist e occasioni

Tommaso Berti ha chiuso la stagione con 4 reti e 7 assist ed è stato uno dei due giocatori nati dopo il 1° gennaio 2004 ad aver preso parte a più di 10 gol nella stagione regolare. L’altro è un altro giocatore che fino ai 14 anni ha vestito la maglia bianconera: il ravennate Antonio Raimondo, approdato al Bologna dopo il fallimento del Cesena nell’estate 2018. Berti ha partecipato a 11 reti del Cesena, ma (dato ancora clamoroso) ha preso parte a 54 occasioni da gol create dal Cesena, gran parte delle quali non sono state sfruttate da lui o da chi è andato al tiro su suo passaggio. Ma può significare anche che il gol (Blesa contro il Palermo, ad esempio) arriva dopo un’azione di Berti non chiusa da Berti a causa di un fallo da rigore, non concesso per il vantaggio, subìto dallo stesso. Per chiudere, Berti ha chiuso al 4° posto tra gli assist man dietro l’ex compagno Giacomo Calò (15), il palermitano Antonio Palumbo (10) e l’empolese Salvatore Elia (10). Berti per ora non ha vere richieste, solo interessamenti. Ma se dovesse arrivare la convocazioni di Baldini in nazionale maggiore...

Francesconi, re dei contrasti

Lasciato inspiegabilmente fuori da Cole nelle ultime 6 partite dopo 29 presenze in 32 giornate, attraverso i suoi agenti Francesconi ha già chiesto di andare. Ha tanti estimatori negli States (Philadelphia su tutti), ma non è sua intenzione andare a svernare. Meglio campionati più competitivi come quello portoghese (se ne parla con Braga, Guimaraes e Famalicão) o come la Liga (il neopromosso Racing Santander). In questa Serie B, Francesconi è uno dei 5 centrocampisti italiani nati dopo il 1° gennaio 2004 ad avere toccato almeno mille palloni (1.033) ed è stato il secondo ad essere andato più volte a contrasto (42, solo Charlys della Reggiana con 64 ne ha fatti di più): nel finale di stagione la sua fisicità è mancata a tutti i compagni ma non all’allenatore. Mah.

Shpendi, quante occasioni