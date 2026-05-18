Berti, Francesconi e Shpendi: l’oro del Cesena e le prossime scadenze da rispettare

Presto, è una speranza, questo Cesena farà sapere ciò che vorrà fare da grande. Non solo sul piano calcistico, con la nomina di un direttore sportivo e di un allenatore (la combo Floccari-Cole non è più quotata, tanto appare scontata), ma anche dal lato societario (economico, finanziario e strategico).
Visto che dal punto di vista sportivo è tutto indirizzato, sarà interessante (se qualcuno vorrà comunicarlo) scoprire ciò che il Cesena in versione stelle e strisce ha in mente per oggi, per domani e, perché no?, per dopodomani. Oggi si sa che sono stati pagati gli stipendi di marzo (non quelli dei tecnici del settore giovanile, attesi per martedì), che entro fine mese saranno pagati quelli di aprile ed entro il 16 giugno, ultimo giorno per iscriversi alla futura B, quelli di maggio. Per il domani bisognerà sapere se l’indice di liquidità (che a gennaio aveva obbligato la proprietà a immettere 422mila euro) è ora a norma oppure se il mercato sarà di nuovo bloccato. Ma, in vista del dopodomani (ovvero quali saranno budget, ambizioni e reali obiettivi per la prossima stagione e quelle a venire), sarebbe pure interessante capire come sia andata la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo, perché Cesena è una città che mormora e negli ambienti vicinissimi alla società circola voce di una perdita importante. Da colmare vendendo entro la prima settimana di luglio almeno due pezzi pregiati. Quindi due tra Tommaso Berti, Matteo Francesconi e Cristian Shpendi.
In queste ore sono usciti interessanti dati legati alle prestazioni dei tre gioielli del vivaio bianconero in questo campionato di Serie B. Eccoli.